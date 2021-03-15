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понедельник, 15 марта 2021 03:58

Университет призвал не использовать слова "мама" и "папа"

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Университет призвал не использовать слова &quot;мама&quot; и &quot;папа&quot;
В университете сообщают, что такие рекомендации разработали после обращения сотрудников. Фото: Google

Манчестерский университет обнародовал рекомендации, где призывает сотрудников использовать гендерно-нейтральные термины вместо слов, указывающих на пол человека.

Отдел университета, который занимается гендерным и расовым равенством, рекомендует вместо слов "отец" и "мать" использовать слова "один из родителей" или "опекун", а вместо "муж" и "жена" - "партнер". Об этом сообщает ВВС.

В университете сообщают, что такие рекомендации разработали после обращения сотрудников.

Документ содержит перечень терминов с гендерными коннотациями и альтернатив к ним, в частности:

Вы или они/их/им, а не он/она и его/ее
Люди/человек или лицо (лица), а не мужчина/мужчины и женщина/женщины
Все/коллеги, а не дамы и господа
Один из родителей и опекун, а не мать и отец
Партнер, а не муж и жена.

"Это утвержденная терминология, и она ни в коем случае не означает, что мы запрещаем слова "мать" или "отец"", - сообщили в университете.

В США в паспортах и других документах может появиться еще один гендер, кроме мужского или женского. Обращение по поводу введения дополнительного гендера Х уже сделали десятки Штатов.

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