Уникальный дневник гетмана Пилиппа Орлика привезут из Франции в Украину

Дневник Пилиппа Орлика будет показан в музее в Батурине. Фото: МИД Украины

Франция передаст Украине оригинал дневника гетмана Пилипа Орлика. Он будет выставлен на экспозиции в Национальном музее "Гетманская столица" в Батурине (Черниговская область).

Об этом сообщает в Facebook украинский МИД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Безграничная благодарность, что не отказались предоставить мне защиту, а моей раненной чести — лекарство"

"Надеюсь, что осенью уникальный дневник украинского гетмана впервые за почти 300 лет после создания прибудет в независимое и суверенное Украинское государство. Это будет историческое событие для Украины", - отметил министр Дмитрий Кулеба.

"Диариуш" Пилипа Орлика охватывает несколько лет жизни гетмана в изгнании, описывая как его личную жизнь, так и политическую деятельность. Дневник датируется 1720-1733 годами и является важным историческим источником середины XVIII столетия.

Сейчас дневник хранится в архиве Министерства Европы и иностранных дел Франции.

В прошлом году Швеция передавала для экспозиции в Украине оригинал Конституции Пилипа Орлика. Его можно было увидеть в Софийском соборе в Киеве. Также ранее сообщалось, что в Швеции нашли личную печать гетмана Пилипа Орлика.