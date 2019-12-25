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среда, 25 декабря 2019 15:56

Умерла автор культового саундтрека сериала "Друзья"

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Умерла автор культового саундтрека сериала &quot;Друзья&quot;
Причиной смерти Алле Уиллис стала остановка сердца. Фото: ТСН

Во вторник, 24 декабря, умерла 72-летняя Алле Уиллис, которая написала песню "I'll Be There for You" для комедийного сериала "Друзья".

Уиллис была лауреатом премии "Грэмми" и номинантом "Эмми", но наиболее известна она именно песней к культовому сериалу, пишет ВВС.

Причиной смерти стала остановка сердца. "Королева китча" Виллис, обладательница эффектной асимметричной прически, жила в Лос Анджелесе. Ее светло-розовый дом называли "Страной чудес Виллис".

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Алле Уиллис сотрудничала со знаменитым коллективом Earth, Wind & Fire. С ними она среди прочего выпустила такие хиты, как "Boogie wonderland", "September" и "In the stone". Она дважды становилась лауреатом премии "Грэмми" - за работу над мюзиклом "Цветы лиловых полей" и музыку к фильму "Полицейский из Беверли-Хиллз", в котором играл Эдди Мерфи.
2018 Уиллис попала в Зал Славы авторов песен.

На 68-м году жизни умерла писательница Джоанна Линдсей. Она - автор более 60 книг.

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25
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