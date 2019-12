Умерла автор культового саундтрека сериала "Друзья"

Причиной смерти Алле Уиллис стала остановка сердца. Фото: ТСН

Во вторник, 24 декабря, умерла 72-летняя Алле Уиллис, которая написала песню "I'll Be There for You" для комедийного сериала "Друзья".

Уиллис была лауреатом премии "Грэмми" и номинантом "Эмми", но наиболее известна она именно песней к культовому сериалу, пишет ВВС.

Причиной смерти стала остановка сердца. "Королева китча" Виллис, обладательница эффектной асимметричной прически, жила в Лос Анджелесе. Ее светло-розовый дом называли "Страной чудес Виллис".

Алле Уиллис сотрудничала со знаменитым коллективом Earth, Wind & Fire. С ними она среди прочего выпустила такие хиты, как "Boogie wonderland", "September" и "In the stone". Она дважды становилась лауреатом премии "Грэмми" - за работу над мюзиклом "Цветы лиловых полей" и музыку к фильму "Полицейский из Беверли-Хиллз", в котором играл Эдди Мерфи.

2018 Уиллис попала в Зал Славы авторов песен.

