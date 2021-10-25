Умер звезда сериала "Друзья"

Американский актер Джеймс Майкл Тайлер, известный по роли Хантера в культовом ситкоме "Друзья", скончался на 59-м году.

Мужчина несколько лет боролся с раком предстательной железы. Актер мирно умер в своем доме в американском Лос-Анджелесе, пишет BBC.

"Желая помочь как можно большему количеству людей, он смело поделился своей историей", - сказал менеджер Тайлера.

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Актеру диагностировали рак простаты на последней стадии. Заболевания достигло четвертой стадии и распространилось на кости. Тейлор рассказывал, что на начальной стадии лечения было несложно и он чувствовал себя хорошо. Однако с началом пандемии коронавируса самочувствие ухудшалось.

Из-за болезни актер не смог принять полноценное участие в специальном эпизоде ​​сериала "Друзья". Его на платформе HBO Max представили 27 мая этого года.

Впервые за почти 20 лет актеров сериала "Друзья" собрали на одной съемочной площадке. Тейлор появился в кадре лишь на несколько минут.