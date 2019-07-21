Умер президент Туркменистана - СМИ

СМИ сообщают о смерти президента Туркменистана. Фото: Nur.kz

В Туркменистане в субботу, 20 июля, умер президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.

Об этом со ссылкой на политолога, директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева сообщает "Говорит Москва".

"Люди, которые мне сообщили (о смерти президента Туркменистана. - Gazeta.ua), живут в Ашхабаде. Они бизнесмены. Я когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так, что это произошло, когда он вышел в отпуск", - отметил он.

Telegram канал El Murid уточнил, что Бердымухамедов умер во второй половине дня. В то же время туркменская оппозиция сообщает, что причина смерти - острая почечная недостаточность.

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Официального подтверждения или опровержения информации о смерти президента пока нет. Стоит отметить, что Туркменистан считается одной из самых информационно закрытых стран.

В Новых Санжарах не стало Михаила Билыка, бывшего руководителя аппарата Новосанжарской районной администрации. Должность занимал в 2000-2005-х. После выхода на пенсию стал членом Общественного совета при райгосадминистрации.