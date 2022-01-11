Умер президент Европарламента Давид Сассоли

Сассоли неоднократно призывал к санкциям против РФ. Фото: Reuters

В Италии утром 11 января скончался в больнице президент Европейского парламента Давид Сассоли.

Политику было 65 лет, сообщил его пресс-секретарь Роберто Квилл в Twitter.

"Сассоли скончался во вторник в итальянском муниципалитете Авиано", - говорится в сообщении.

10 января Европарламент подтвердил, что итальянский левоцентристский политик находится в больнице с 26 декабря. Госпитализация была необходима в связи с серьезным осложнением из-за дисфункции иммунной системы.

Сассоли неоднократно призывал к санкциям против РФ и Беларуси и был объявлен персоной нон грата в РФ.

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Сассоли - итальянский социал-демократ, был депутатом Европарламента с 2009 года. Возглавил его в 2019 году. В конце сентября президента Европейского парламента госпитализировали в Страсбург с пневмонией.