Умер основатель "Ералаша"

На 72-м году жизни скончался художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский.

Об этом сообщила его жена Екатерина Белоцерковская, передает ТАСС.

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28 декабря режиссер сообщал о своей госпитализации. До этого в связи с выявлением коронавируса Грачевский проходил терапию дома.

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. В 1968 году окончил Калининградский механический техникум. Работал старшим администратором на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. Горького.

В 1974 году вместе с драматургом Александром Хмелика стал основателем детского юмористический киножурнала "Ералаш". В 1974-1984 годах Грачевский был директором "Ералаш", с 1984 года - художественным руководителем этого киножурнала. Среди его наград - ордена Почета и Дружбы.