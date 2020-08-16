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воскресенье, 16 августа 2020 09:22

Умер младший брат Трампа

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Умер младший брат Трампа
Роберт Трамп (справа) был младшим на 3 года от брата Дональда Фото: dailymail.co.uk

В ночь на воскресенье, 16 августа, умер младший брат президента США Дональда Трампа 71-летний Роберт.

"С тяжелым сердцем я сообщаю, что мой замечательный брат Роберт мирно ушел из жизни сегодня ночью. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом. Мне его сильно не хватать, но мы еще встретимся. Память о нем будет жить в моем сердце навсегда. Роберт, я тебя люблю. Покойся с миром", - написал Дональд Трамп в своем заявлении на сайте Белого дома.

Приближенный к нему источник сообщил, что президент лично диктовал обращение Белого дома для своего брата.

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Племянница Роберта Трампа Иванка отреагировала на смерть дяди на своем Twitter. "Дядя Роберт, мы любим вас. Вы всегда в наших сердцах и молитвах", - написала она.

Причина смерти не уточняется. По данным СМИ, Роберт Трамп был тяжело болен.

Подписание соглашения с Россией по ядерному вооружению является важнейшей мировой проблемой.

"Мы сейчас работаем с Россией над пактом о ядерном вооружении. Это на сегодня крупнейшая мировая проблема", - заявил президент США Дональд Трамп.

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Дата
16
августа

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