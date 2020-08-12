Трамп указал на самую большую проблему мира

Главную мировую проблему Трамп связывает с Россией. Фото: Pixabay

Подписание соглашения с Россией по ядерному вооружению является важнейшей мировой проблемой.

Спутниковые снимки нового активно работающего ядерного завода в КНДР показал телеканал СNN, заявил президент США Дональд Трамп в эфире радиошоу Хью Хьюитта.

"Мы сейчас работаем с Россией над пактом о ядерном вооружении. Это на сегодня крупнейшая мировая проблема", - сказал он.

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По мнению Трампа, Россия не будет "оттягивать, потому что очень этого хочет".

"Я заставил НАТО платить на $400 млрд больше, чтобы защитить себя от России, Обама ничего не получил, он только снижал и снижал взносы стран НАТО на оборону", - отметил американский лидер. Так он ответил на вопрос, является ли его политика более жесткой по отношению к РФ, чем Барака Обамы.

Отдельно Трамп вспомнил о строительстве газопровода "Северный поток-2".

"Я поднял тему трубопровода "Северный поток-2", до меня никто даже не говорил об этом. Германия получает энергию из России. Я спросил, что это за сделка? Вы платите России миллиарды долларов, а мы защищаем вас от России?" - подчеркнул президент США.

Пригласить президента России Владимира Путина на встречу G7 хочет глава США Дональд Трамп. Встречу он планирует провести после президентских выборов в ноябре.