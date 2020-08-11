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вторник, 11 августа 2020 10:24

Трамп хочет позвать Путина на встречу G7

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Трамп хочет позвать Путина на встречу G7
Трамп хочет пригласить Путина на встречу G7. Фото: pixabay

Пригласить президента России Владимира Путина на встречу G7 хочет глава США Дональд Трамп.

Встречу он планирует провести после президентских выборов в ноябре, сообщает CNN.

"Я бы конечно пригласил Путина на встречу. Я думаю, что он - важный фактор ", - сказал Трамп.

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По его словам, из-за пандемии коронавируса он заинтересован провести саммит Большой семерки после президентских выборов в США, которые запланированы на 3 ноября. Трамп заявил, что приглашение лидерам стран еще пока не отправлялись.

"Мы ведем с ними переговоры", - добавил президент.

Дональд Трамп уже не раз выступал за возвращение России в состав неформальной Группы семи ведущих развитых стран мира. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также лидеры Германии и Франции выступили против возвращения РФ к Большой семерки.

Британский посол Мелинда Симмонс прокомментировала возможность возвращения России в "большую семерку". В интервью РБК-Украина она рассказала, что мысль о возвращении РФ в состав G7 появилась из-за коронавируса.При этом посол подчеркнула, что премьер-министр Великобритании заявил, что этого не произойдет.

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