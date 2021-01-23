Умер "король кристаллов" Сваровски

Умер Сваровски. Фото: РБК

"Король кристаллов" Герни Лангес-Сваровски умер от тяжелой болезни в возрасте 78 лет.

В течение 35 лет он руководил компанией на этапе наибольшего роста бренда, пока он не стал мировым брендом на инклюзивную роскошь, сообщает Corriere della Sera.

В 1974 году, когда компания столкнулась с резким падением продаж после резкого падения цен на нефть, Герни Лангес-Сваровски взял руководство от около двух сотен членов семьи вместе с Кристианом Швебергер-Сваровски и братьями Гельмутом и Герхардом Сваровски.

Через четыре года вместе с Кристианом Швебергером-Сваровски он приобрел Aircraft Innsbruck, который впоследствии стал Tyrolean Airways (ныне входит в состав Austrian Airlines Group, а Tyrolean Jet Services с 1988 года является исключительной собственностью Swarovski.).

Под его руководством в 1979 году компания начала производство хрустальных фигур Сваровски, а в 1980-х поглотила американскую ювелирную сеть Zale, включающей тысячи магазинов, открыв первый магазин в Нью-Йорке.

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В качестве менеджера Герни Лангес-Сваровски смог с пристрастием и мастерством продолжать ведущий семейный бренд дробленых кристаллов, основанный в Австрии его прадедом Даниэлем Сваровски во второй половине 19 века, а затем передан трем детям Даниэля: Фрицу, Вильгельму и Альфреду, а впоследствии многочисленным наследникам.