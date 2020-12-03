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четверг, 03 декабря 2020 01:13

Умер экспрезидент Франции

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Умер экспрезидент Франции
Валери Жискар д'Эстен умер на 95-м году жизни. Фото: France bleu.

Президент Франции Валери Жискар д'Эстен умер на 95-м году жизни в среду, 2 декабря.

Экспрезидент от середины ноября находился в кардиологическом отделении больницы в Туре, сообщает радио "Европа 1".

14 сентября был госпитализирован в медучреждение в Париже с диагнозом "легкая инфекция легких".

Жискар д'Эстен был 20-м президентом Франции. Руководил страной с 1974 по 1981 год. Семилетний срок правления отличился реформами в стране. В частности, во время его президентства были легализованы аборты, ослабла цензура.

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Жена бывшего президента Армении Сержа Саргсяна умерла от осложнений, вызванных коронавирусом. Рите Саргсян было 58 лет.

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