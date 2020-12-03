Умер экспрезидент Франции

Президент Франции Валери Жискар д'Эстен умер на 95-м году жизни в среду, 2 декабря.
Экспрезидент от середины ноября находился в кардиологическом отделении больницы в Туре, сообщает радио "Европа 1".
14 сентября был госпитализирован в медучреждение в Париже с диагнозом "легкая инфекция легких".
Жискар д'Эстен был 20-м президентом Франции. Руководил страной с 1974 по 1981 год. Семилетний срок правления отличился реформами в стране. В частности, во время его президентства были легализованы аборты, ослабла цензура.
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