Умер экспрезидент Франции

Валери Жискар д'Эстен умер на 95-м году жизни. Фото: France bleu.

Президент Франции Валери Жискар д'Эстен умер на 95-м году жизни в среду, 2 декабря.

Экспрезидент от середины ноября находился в кардиологическом отделении больницы в Туре, сообщает радио "Европа 1".

14 сентября был госпитализирован в медучреждение в Париже с диагнозом "легкая инфекция легких".

Жискар д'Эстен был 20-м президентом Франции. Руководил страной с 1974 по 1981 год. Семилетний срок правления отличился реформами в стране. В частности, во время его президентства были легализованы аборты, ослабла цензура.

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