Улетел с багажом: самолет оставил в аэропорту 30 пассажиров

На каждом этапе контроля людей уверяли, что багаж не полетит без пассажиров. Фото: Reuters

В Польше 30 пассажиров из аэропорта Гданьска не смогли вылететь рейсом Ryanair в болгарский Бургас.

Пилот самолета отказался пустить их на борт, сообщает RFM24. Пассажиры из Гданьска и Быдгоща, которые не смогли сесть на самолет, прибыли в аэропорт за 2,5 ч. до рейса. Проблемы начались еще во время регистрации.

"Собрались несколько сотен человек, которые одновременно вылетали тремя разными рейсами авиакомпании Ryanair. Всех обслуживали трое работников. Образовались длинные очереди. Однако работники аэропорта забрали весь багаж и раздали посадочные талоны", - говорится в сообщении.

После этого пассажиры прошли паспортный контроль. На каждом этапе контроля людей уверяли, что несмотря на задержку багаж не полетит без пассажиров. Непосредственно перед входом на борт самолета капитан заявил 30 туристам, что опаздывает на полтора часа и больше никого не пропустит.

"Он помахал нам средним пальцем и полетел прочь с нашим багажом", - рассказывает один из пассажиров.

Представитель Ryanair в Гданьске заявил, что путешественники могут бесплатно забронировать билеты на следующий рейс в Бургас в среду. Однако на борту указанного рейса не хватило свободных мест для всех. Пассажирам, которые пробыли в аэропорту почти до полуночи, не предложили отель или хотя бы воды.

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Самолет компании Eurowings вылетел из аэропорта в Дюссельдорфе, оставив на взлетной полосе несколько десятков пассажиров. На борт попали 40 человек, которые ехали в одном автобусе из аэропорта. На взлетной полосе остались 90 туристов из другого автобуса, при этом их багаж уже находился в самолете.