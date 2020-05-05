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среда, 06 мая 2020 10:30

Улетел обратно в космос: ученые предположили, что Тунгусский метеорит - не метеорит вовсе

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Улетел обратно в космос: ученые предположили, что Тунгусский метеорит - не метеорит вовсе
Тунгусского метеорита могло и не быть вовсе. На Землю прилетел астероид, который, не коснувшись планеты, улетел обратно. Фото: Википедия

Ученые из российского исследовательского центра "Красноярский научный центр СО РАН" считают, что никакого падения Тунгусского метеорита 30 июня 1908 года не было. Тогда в районе сибирской реки Подкаменная Тунгуска, в малонаселенной тайге, произошел взрыв, мощность которого оценили в 40−50 мегатонн.

Этот феномен давно называют "крупнейшим ударным событием в истории человечества", хотя кратер так и не был обнаружен. И пусть даже найденные остатки свидетельствуют о внеземном происхождении, версия о падении метеорита все равно не сходится.

Поэтому ученые предположили, что никакого падения как такового не было. Это был не метеорит, а огромный железный астероид, пролетевший сквозь атмосферу планеты над самой ее поверхностью. После чего, так и не соприкоснувшись с землей, он улетел обратно в космос. В пользу этого свидетельствуют разные факторы, один из которых - отсутствие кратера после предположительного падения.

Согласно расчетам группы наиболее вероятный виновник - железный метеорит размером от 100 до 200 м. Высота полета составляла от 10 до 15 км, а скорость движения - около 20 км в секунду. При этом он не опускался ниже высоты 11 км.

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Эта модель объясняет несколько характеристик Тунгусского события. К примеру, отсутствие ударного кратера, поскольку астероид пронесся мимо эпицентра взрыва, не упав. Отсутствие железного мусора также объясняется этой высокой скоростью, поскольку объект будет двигаться слишком быстро и будет слишком горячим, чтобы упасть. Исследователи заявили, что любая потеря массы может быть вызвана сублимацией отдельных атомов железа, которые будут выглядеть точно так же, как и обычные земные оксиды.

"В этой версии мы можем объяснить оптические эффекты, связанные с сильной запыленностью высоких слоев атмосферы над Европой, которая вызывала яркое свечение ночного неба в те дни", - отметили авторы работы.

Впрочем, исследователи отмечают, что их статья имеет некоторые ограничения, которые, как они надеются, могут быть решены с помощью будущих исследований. К примеру, они "не занимались проблемой формирования ударной волны", хотя их первоначальные сравнения с Челябинским метеоритом позволяют предположить, что в Тунгуске была именно огромная ударная волна.

Ученые предположили, что поверхность Марса никогда не была покрытой океаном из магмы. В отличие от Земли. Поэтому вода на "Красной планете" могла появиться в результате падения инородных тел, например, метеоритов. Именно химическое взаимодействие Марса и "чужих" космических тел могло стать причиной появления на планете воды.

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