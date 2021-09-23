Украину в ООН поддержали Польша, Эстония и Латвия

Выступление польского президента Анджея Дуды в ООН / Reuters

В своих речах на общих дебатах в рамках 76-й Генассамблеи ООН об Украине вспоминали главы иностранных государств. В частности президенты Польши, Латвии и Эстонии.

Отмечали, что, несмотря на пандемию, продолжается российская агрессия на Донбассе, от которой гибнут люди. Также говорили о репрессиях в аннексированном Россией Крыму и рисках для международной безопасности и права от этого. Об этом говорилось в выступлениях глав государств, которое транслировали на Youtube.

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Пандемия коронавируса позволила легко забыть о многих бедах, которые продолжаются в разных частях Земли, в частности о конфликте на востоке Украины, заявил президент Польши Анджей Дуда с трибуны ООН.

"Пандемия не остановила войну в Украине, где с начала российской агрессии погибли более 13 тысяч человек, а одно государство захватило территорию другого. В Европе после Второй мировой войны, в XXI веке, Украина подверглась вторжению. Строительство газопровода "Северный поток-2", по которому газ из России пойдет в Западную Европу, принесет агрессору еще больше миллиардов. Однако видим полную беспомощность, или даже безразличие к тому, что тогда Украина будет в еще большей опасности", - заявил Дуда.

Также он добавил, что Украина, Молдова и другие страны, которые готовы стать членами Евросоюза, должны быть приняты, потому что ЕС нуждается в расширении.

Продолжение военной агрессии России требует от мира поддержки Украины, - заявил во время выступления президент Латвии Эгилс Левитс.

"Русская кампания военного запугивания Украины продолжается. Это подтверждает необходимость в поддержке международным сообществом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал Левитс.

По его словам, Латвия видит "Крымскую платформу" важным форматом для поддержки вопроса деоккупации Крыма в мировой повестке дня и призывает к широкому привлечению к этой инициативе".

О поддержке Украины заявила тоже президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Безопасность неделимая, поэтому безопасность Украины - наша безопасность. Как избранный член Совета безопасности ООН в дальнейшем поддерживаем на повестке дня вопрос российской агрессии в Донбассе и незаконной аннексии Крыма. Украина может рассчитывать на нашу твердую и непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности, а также на политику непризнания незаконной аннексии Крыма", - заявила Кальюлайд.

Также она напомнила о гибридных вызовах, которые идут от белорусского диктатора Александра Лукашенко, который создает кризис с мигрантами в Европе. А также о его союзнике, путинском режиме, который становится все более авторитарным и агрессивным и угрожает демократическим соседям в Европе.

Генассамблея ООН открыла 76-ю сессию с 14 сентября. Общие дебаты там будут продолжаться с 21 сентября по 27 сентября.

Президент Зеленский рассчитывает на поддержку международного сообщества в освобождении первого заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова и еще около 450 незаконно удержанных украинцев. Об этом он заявил в ООН.