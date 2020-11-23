Украинского политзаключенного в России пытают в камере с крысами и тараканами

Олег Приходько. Фото:facebook.com/denisovaombudsman

Крымского политзаключенного Олега Приходько в Ростове-на-Дону держат в следственном изоляторе с тараканами, мухами и крысами. Его состояние критически ухудшилось.

Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Из-за резкого снижения слуха Олег Приходько лишен права на справедливый суд и эффективное средство правовой защиты, а неоднократные обращения его адвоката в суд с ходатайством о проведении квалифицированного медицинского обследования и лечения остались без внимания. Кроме того, крымского активиста содержат в плохо освещенной камере, без надлежащей вентиляции, с несоблюдением норм санитарной площади на 1 человека и в полной антисанитарии - имеются крысы, тараканы и насекомые", - написала омбудсмен.

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Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, чтобы Олегу Приходько срочно провели квалифицированный медицинский осмотр, а также обеспечили надлежащие условия содержания в изоляторе.

"В соответствии с положениями Конвенции о защите прав человека и основных свобод, такие факты нарушения прав приравниваются к пыткам и бесчеловечному обращению и представляют прямую угрозу жизни и здоровью Олега Приходько", - отметила Людмила Денисова.

Оккупационные власти Крыма обвиняет Приходько в "незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств". Также ему предъявлено обвинение в якобы планировании взрыва в здании генконсульства России во Львове. 7 апреля проукраинского активиста Приходько доставили в СИЗО Ростова-на-Дону, к этому продолжив арест до 15 сентября.