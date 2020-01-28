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вторник, 28 января 2020 16:45

Украинское судно заблокировало Дунай

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Украинское судно заблокировало Дунай
Власти Болгарии заявили, что капитана украинского судна оштрафуют. Фото: cdni.rt.com

На севере Болгарии оказалось заблокированным речное судоходство на Дунае.

Причиной стало то, что во вторник из-за низкого уровня воды на мель село украинское судно, сообщает Reuters.

По словам представителя Морского агентства Болгарии, в районе города Белене застряли еще 15 судов, которые пытались вывести украинское судно. Неизвестно, что именно перевозят корабли.

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Власти Болгарии заявили, что капитана украинского судна оштрафуют за несоблюдение 22-дециметрового ограничения глубины. Судно прошло с осадкой 23 дециметра.

Дунай является важным транспортным маршрутом для нефтепродуктов, а также для восточноевропейского экспорта зерна в Западную Европу.

Болгарское морское агентство заявило, что не знает, когда Дунай снова откроют для судоходства.

Танкер "Делфи" под флагом Молдовы, ранее терпевший бедствие недалеко от Одессы, сел на мель. Спасатели и частный буксир "Австралия" пытались эвакуировать экипаж судна. Экипаж от эвакуации отказался.

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