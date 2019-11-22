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пятница, 22 ноября 2019 07:53

Второе происшествие за сутки. Возле Одессы танкер сел на мель

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Второе происшествие за сутки. Возле Одессы танкер сел на мель
Спасатели пытались эвакуировать экипаж судна Фото: Вести

Танкер "Делфи" под флагом Молдовы, что ранее терпел бедствие недалеко от Одессы, сел на мель.

Спасатели и частный буксир "Австралия" пытались эвакуировать экипаж судна. Экипаж от эвакуации отказался, пишет Интерфакс-Украина.

На борту находятся до 15 человек.

"Судно село на мель примерно в километре от берега. Люди на борту эвакуироваться отказались. Опасности для экосистемы залива пока нет", - сказано в сообщении.

Корабль сорвал с якоря сильный ветер. С акватории порта "Южный" его отнесло в сторону Одессы. На борту находятся до 15 человек. У судна отказал двигатель.

Его относило к Ланжерона. Из порта на спасение вышел большой частный буксир "Австралия".

Ранее в Одессе произошла еще одна ЧП. Поздно вечером в аэропорту Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines надломил стойку переднего шасси во время посадки. Никто не пострадал.

Рейс TK465, который следовал из Стамбула в Одессу в условиях мощного бокового ветра, при прикосновении к ВПП наддломив переднюю стойку шасси. В результате она сложилась.

С самолета с помощью надувных трапов эвакуировали 136 пассажиров. Никто из них не пострадал.

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