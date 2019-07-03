Украинский дипломат поставил на место делегатов ПАСЕ

Россия должна была принять наблюдателей ПАСЕ 2016-го. Фото: Reuters

Россия не выполнила обязательства принимать миссию Парламентской Ассамблеи Совета Европы по наблюдению за выборами 2016-го.

Тогда проходили выборы в Думу, написал народный депутат Украины Владимир Арьев в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мы не можем допустить, чтобы на выборы влияли те, кто поддерживает аннексию Крыма

"Президентка ПАСЕ Лилиан Мори Паскье напоминает Украине об обязательствах принимать избирательную миссию. Напоминаю, президентке ПАСЕ, что Россия имела обязательства принимать аналогичную миссию на позапрошлогодних выборах в Думу - и ничего, никто особенно на обязательствах принимать миссию ПАСЕ не настаивал. Мало того, вопреки п.15 собственной резолюции 2134 (2016) России простили все - от нарушения обязательств до агрессии против Украины. И президентке ПАСЕ следует помнить, что формалистский подход к решению кризисных ситуаций приводит лишь к углублению кризисов", - написал Арьев.

Лилиан Мари Паскье, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, расстроилась тем, что Украина отменила приглашение миссии для долгосрочного наблюдения за внеочередными выборами в Верховную Раду 21 июля.