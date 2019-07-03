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среда, 03 июля 2019 20:30

Украинский дипломат поставил на место делегатов ПАСЕ

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Украинский дипломат поставил на место делегатов ПАСЕ
Россия должна была принять наблюдателей ПАСЕ 2016-го. Фото: Reuters

Россия не выполнила обязательства принимать миссию Парламентской Ассамблеи Совета Европы по наблюдению за выборами 2016-го.

Тогда проходили выборы в Думу, написал народный депутат Украины Владимир Арьев в Facebook.

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"Президентка ПАСЕ Лилиан Мори Паскье напоминает Украине об обязательствах принимать избирательную миссию. Напоминаю, президентке ПАСЕ, что Россия имела обязательства принимать аналогичную миссию на позапрошлогодних выборах в Думу - и ничего, никто особенно на обязательствах принимать миссию ПАСЕ не настаивал. Мало того, вопреки п.15 собственной резолюции 2134 (2016) России простили все - от нарушения обязательств до агрессии против Украины. И президентке ПАСЕ следует помнить, что формалистский подход к решению кризисных ситуаций приводит лишь к углублению кризисов", - написал Арьев.

Лилиан Мари Паскье, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, расстроилась тем, что Украина отменила приглашение миссии для долгосрочного наблюдения за внеочередными выборами в Верховную Раду 21 июля.

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Дата
03
июля

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