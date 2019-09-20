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пятница, 20 сентября 2019 20:51

Украинских заробитчан задержали в Чехии: подробности

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Украинских заробитчан задержали в Чехии: подробности
Украинцы нелегально регулировали движение в Чехии. Фото: novinky

В Чехии правоохранители задержали двух украинцев, которые незаконно регулировали движение.

Как отмечается, украинских граждан нелегально устроила на работу местная компания. Украинцы регулировали движение на отремонтированном участке оживленной автодороги возле села Садовая, которой ежедневно проезжали тысячи автомобилей. Об этом сообщает Novinky.

Один из водителей обратил внимание на двух подозрительных людей в желтых жилетах, которые не понимали чешского языка и не могли ничего объяснить участникам дорожного движения. Мужчина сообщил об этом сотрудникам таможни.

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Таможенники проверили жалобу и оказалось, что движение регулировали 24-летний украинец и 23-летняя украинка без разрешений на работу. Материалы дела передали в областную инспекцию труда. Компании грозит штраф в размере 10 млн крон, а украинцев могут депортировать.

Участились случаи, когда украинцы нелегально едут работать в Италию. Туда отправляются с биометрическими паспортами как туристы. Далее ищут работу.

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