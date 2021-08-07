Украинские спасатели отправились укрощать греческие пожары

6 августа сводный отряд пожарных со всей страны прибыл в Грецию для помощи в борьбе с масштабными лесными пожарами. Сотня спасателей ДСНС с необходимым оборудованием вылетели из аэропорта "Киев".

Об этом в субботу сообщили в пресс-центре ДСНС Украины.

Фото: dsns.gov.ua

Греческим пожарным будут помогать спасатели из девяти областей Украины и Киева.

Обращаясь перед вылетом в личного состава, Председатель ДСНС Николай Чечеткин, что сейчас от масштабных пожаров страдает многие страны Европы.

"Все вы имеете опыт борьбы с огнем в зоне отчуждения, на Харьковщине, Луганщине. Сейчас он нужен нашим греческим коллегам. Я вам желаю успехов и сил для этой борьбы. Какие бы перед вами не стояли задачи, главное помните о безопасности. Возвращайтесь целыми и невредимыми домой, к своим родным", - сказал Николай Чечеткин.

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Решение о направлении 100 украинских спасателей в Грецию на помощь местным огнеборцям в обуздании масштабных пожаров Кабмин принял вчера.

Два пожарных самолета ДСНС Украине 30 июля вылетели в Турцию для тушения очагов лесных пожаров, возникших 28 июля вблизи города Манавгат в провинции Анталия и распространились на территорию провинций Стамбул, Кайсери, Коджаэли, Адана, Стамбул и Измир. Для помощи турецким пожарным Украина направила два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения. Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах и привлекались ранее к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, в Израиле и Грузии.