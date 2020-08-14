Украинские депутаты присоединятся к подписанию заявления ПАСЕ о выборах в Беларуси

Выборы признают недемократическими. Фото: Reuters

Парламентская ассамблея Совета Европы готовит заявление о признании выборов в Беларуси такими, которые не отвечают международным стандартам и не отражают волю белорусского народа.

Ее планируют подписать несколько членов украинской делегации в ПАСЕ, сообщила в эфире "Радио Свобода" народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Планируется сейчас заявление общее в Парламентской ассамблее Совета Европы балтийских стран, некоторые члены, не думаю, что все, украинской делегации подпишут, грузины", - сказала Кравчук.

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Делегаты планируют признать процесс избирательной кампании, голосования и подсчета голосов такими, которые не отвечают международным избирательным стандартам.

Центризбирком Беларуси объявил окончательные итоги выборов. У действующего президента Александра Лукашенко 80% голосов, у Светланы Тихановской - 10%. На сайте комиссии уже заключили, что "президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко".