Украинцы в Беларуси помогали беженцам нелегально попасть в Польшу

Штурм границы Польши не прекращается. Фото: twitter.com/Straz_Graniczna

В среду, 24 ноября, более 300 мигрантов с территории Беларуси в очередной раз штурмовали польскую границу.

Об этом сообщила пограничная служба Польши в Twitter.

"На польско-белорусской границе 375 человек пытались нелегально пересечь границу. Относительно 56 иностранцев пограничники издали постановления о необходимости покинуть территорию Польши, задержали двух граждан Ирака. На участке, охраняемом пограничной заставой в Черемсе, группа из более 200 человек штурмовала границу", - говорится в сообщении.

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В тот же день стражи порядка задержали трех человек, которые помогали мигрантам нелегально пересечь границу. В частности, в населенных пунктах Сейны, Еленка и Бельск Подляский были задержаны три курьера. Среди них два гражданина Украины и гражданин Швеции. В общей сложности они перевозили 14 человек, информирует полиция Подлясского воеводства в Twitter.

Во время нападения на польских пограничников вечером 23 ноября пострадал один из военных. Он получил травму головы после атаки мигрантов камнями и палками. Мужчине оказали медицинскую помощь.