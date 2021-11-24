Мигранты на границе ранили польского военного

На границе с Беларусью в столкновении с мигрантами ранен польский военный. Фото: t.me/belta_telegramm

Во время нападения на польских пограничников вечером 23 ноября пострадал один из военных. Он получил травму головы после атаки мигрантов камнями и палками.

Мужчине оказали медицинскую помощь, сообщила пресс-секретарь Пограничной службы РП Анна Михальская, пишет "Укринформ".

По ее словам, состоялись три новых массовых попытки нелегального пересечения границы группами мигрантов до 100 человек.

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"Вблизи населенного пункта Мельник две группы мигрантов количеством 30-40 человек дважды атаковали польские службы и военных, а неподалеку от Дубич Церковных пыталась проникнуть в Польшу группа из более 100 мигрантов", - рассказала Михальская.

Добавила, что все попытки нелегального пересечения границы пресекли польские силовики. Часть мигрантов была задержана. Все вели себя агрессивно.

Группа из 100 человек бросали стремянки через колючую проволоку, разрезали элементы заграждения. В этом им помогали белорусские службы, добавила пресс-секретарь.

Днем ранее польские пограничники не разрешили пересечь границу группе из 50 мигрантов. Всего за сутки зафиксировали 174 попытки незаконного пересечения границы, сообщает пограничная служба Польши.