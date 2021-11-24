Мигранты на границе ранили польского военного

 
Ексклюзивы
1/5
Созданная украинцем социальная сеть отправит на пенсию фейсбук
Созданная украинцем социальная сеть отправит на пенсию фейсбук
1 Просмотров: 1701
Геноцид, план Гейтса, свободу Стахиву - антивакцинаторы вышли на защиту своего лидера
Геноцид, план Гейтса, свободу Стахиву - антивакцинаторы вышли на защиту своего лидера
Просмотров: 1494
"Хаотическая и некомпетентная политика власти" – Муженко назвал причину увольнения военных из армии
"Хаотическая и некомпетентная политика власти" – Муженко назвал причину увольнения военных из армии
Просмотров: 864
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
3 Просмотров: 6201
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
Просмотров: 3564
Лукашенко поднимает ставки и издевается над Европой. Шантаж удался
Лукашенко поднимает ставки и издевается над Европой. Шантаж удался
Просмотров: 1269
Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси – что о нас пишет мировая пресса
Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси – что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 990
"Не жалею, но считаю жест неправильным" - Лерос о среднем пальце Зеленскому
"Не жалею, но считаю жест неправильным" - Лерос о среднем пальце Зеленскому
1 Просмотров: 2439
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Просмотров: 1170
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
Просмотров: 1872
Фото
Все фото
5
3
5
22
11
В Колумбии конфисковали рекордную партию кокаина
В Колумбии конфисковали рекордную партию кокаина
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
Мигранты на Западе Беларуси впервые увидели снег
Мигранты на Западе Беларуси впервые увидели снег
Смертельные наводнения: на Канаду вновь движется мощный циклон
Смертельные наводнения: на Канаду вновь движется мощный циклон
Лава вулкана на Канарах достигла океана: людям приказали надеть маски и не выходить из дома
Лава вулкана на Канарах достигла океана: людям приказали надеть маски и не выходить из дома
Видео
Все видео
Мигранты во время прорыва бросали в польских пограничников камни и шумовые гранаты
Мигранты во время прорыва бросали в польских пограничников камни и шумовые гранаты
Россия с удовольствием отдаст Донбасс - Bellingcat
Россия с удовольствием отдаст Донбасс - Bellingcat
В Сербии прогремел взрыв на фабрике по производству ракет: есть погибшие
В Сербии прогремел взрыв на фабрике по производству ракет: есть погибшие
Кот сорвал политическое ток-шоу и стал звездой сети
Кот сорвал политическое ток-шоу и стал звездой сети
Более миллиона детей в Афганистане могут умереть голодной смертью - ООН
Более миллиона детей в Афганистане могут умереть голодной смертью - ООН
Интервью
1/5
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3078
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4707
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1494
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1179
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2790
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
24 ноября 2021
Просмотров: 171
Не можу пробачити
Знайома тітка Наталія опублікувала в соцмережах фото зі святкування 60-річчя. Але на жодній зі світлин не видно її молодшої доньки. ...
среда, 24 ноября 2021 19:08

Мигранты на границе ранили польского военного

  Комментировать
Мигранты на границе ранили польского военного
На границе с Беларусью в столкновении с мигрантами ранен польский военный. Фото: t.me/belta_telegramm

Во время нападения на польских пограничников вечером 23 ноября пострадал один из военных. Он получил травму головы после атаки мигрантов камнями и палками.

Мужчине оказали медицинскую помощь, сообщила пресс-секретарь Пограничной службы РП Анна Михальская, пишет "Укринформ".

По ее словам, состоялись три новых массовых попытки нелегального пересечения границы группами мигрантов до 100 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин выделил 175 млн грн для усиления охраны на границе с Беларусью

"Вблизи населенного пункта Мельник две группы мигрантов количеством 30-40 человек дважды атаковали польские службы и военных, а неподалеку от Дубич Церковных пыталась проникнуть в Польшу группа из более 100 мигрантов", - рассказала Михальская.

Добавила, что все попытки нелегального пересечения границы пресекли польские силовики. Часть мигрантов была задержана. Все вели себя агрессивно.

Группа из 100 человек бросали стремянки через колючую проволоку, разрезали элементы заграждения. В этом им помогали белорусские службы, добавила пресс-секретарь.

Днем ранее польские пограничники не разрешили пересечь границу группе из 50 мигрантов. Всего за сутки зафиксировали 174 попытки незаконного пересечения границы, сообщает пограничная служба Польши.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мигранты на границе ранили польского военного». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
ноября

Турки сбили российский военный самолет

Книгу Дарвина размели с полок магазинов: она стала самой влиятельной в мире

"Шахтер" и "Интер" не смогли выявить сильнейшего

Самое читаемое
Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
 1 Просмотров: 195453
Доехать общественным транспортом Киева будет проблемой
Доехать общественным транспортом Киева будет проблемой Просмотров: 25461
Били, насиловали и снимали на телефон: показали фото несовершеннолетних нападавших
Били, насиловали и снимали на телефон: показали фото несовершеннолетних нападавших Просмотров: 23059
Усику не заплатили за победу над Джошуа
Усику не заплатили за победу над Джошуа Просмотров: 12429
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
3
 Просмотров: 11169
Мир
В России зарегистрировали Covid-вакцину "Спутник М" для детей
В России зарегистрировали Covid-вакцину "Спутник М" для детей Просмотров: 99
Студента в КНДР приговорили к расстрелу за просмотр "Игры в кальмара"
Студента в КНДР приговорили к расстрелу за просмотр "Игры в кальмара" Просмотров: 387
Новые немецкие власти требуют от России прекратить войну на Донбассе и отдать Украине Крым
Новые немецкие власти требуют от России прекратить войну на Донбассе и отдать Украине Крым 1 Просмотров: 756
Вертолет с "вагнеровцами" упал в Африке
Вертолет с "вагнеровцами" упал в Африке Просмотров: 1701
Семья из 11 человек ехала в загоревшемся в Болгарии автобусе
Семья из 11 человек ехала в загоревшемся в Болгарии автобусе Просмотров: 567
Больше всего комментируют
6
Зеленский выступит в Раде
4
Партия Зеленского объявила бойкот каналам Ахметова - в медиа олигарха ответили
3
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
2
СБУ купила у россиянина "Тойот" на 67 млн грн
2
Из-за конфликта с Офисом президента Бурба может попасть в большую политику - СМИ
Голосов: 2502
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть