На помощь Польше придут эстонские военные

Эстонцы будут помогать охранять границу. Фото: Reuters

Эстония направит 60 военнослужащих на охрану польско-белорусской границы.

Сообщил командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Миграционный кризис на границе с Польшей показывает, что некоторые страны продолжают использовать миграцию как оружие. Урок польского кризиса состоит в том, что миграционное оружие, которое Россия использовала несколько лет тому назад, все еще находится в руках некоторых стран, и мы должны быть готовы к этому", - говорится в сообщении.

Военные прибудут в Польшу на следующей неделе. В группу вошли саперы, разведчики, наблюдатели и интендантская служба. Они будут строить и ремонтировать пограничные заграждения, будут поддерживать польских военных.

Херем добавил, что недопуск журналистов к границе является не цензурой, а мерой безопасности.

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"Все, что показывают на открытом телевидении, ненамеренно играет роль разведывательного элемента для другой стороны. Но та сторона умеет очень хорошо это использовать", - сказал он.

Во время нападения на польских пограничников вечером 23 ноября пострадал один из военных. Он получил травму головы после атаки мигрантов камнями и палками. Мужчине оказали медицинскую помощь.