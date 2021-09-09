Украинцы просят об эвакуации из Афганистана - Кулеба

159 граждан Украины обратились с просьбой эвакуации с территории Афганистана.
"Мы работаем через наши посольства в Таджикистане и Иране, а также через посольства определенных дружественных нам стран, имеющих связи с талибами, чтобы организовать очередные эвакуационные рейсы", - сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге.
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Граждане Украины, которые обратились с просьбой об эвакуации, не относятся к группам риска.
"То есть это не журналисты, не работники международных организаций или общественные активисты, бывшие должностные лица или члены их семей", - отметил Кулеба.
Все украинцы, кто хочет вернуться из Афганистана, должны обращаться в посольства Украины, которые внесут их в списки, добавил глава украинской дипломатии.
Украина эвакуировала из Афганистана более 650 человек.
Украинские военные, дислоцировавшиеся в аэропорту Кабула, провели операцию, благодаря которой удалось эвакуировать афганских переводчиков, работавших с военными Канады.
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