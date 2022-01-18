Украинцы покорили вершину Антарктиды – жена Филатова показала впечатляющие фото

Фото: Марина Филатова

Украинская экспедиция покорила высочайшую точку Антарктиды.

Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова во вторник, 18 января.

Участники экспедиции из Киева, Харькова, Львова, Днепра и Луганской области поднялись на высоту 5 км. Провели в палатках две недели при температуре -50° и ниже.

На вершину поднялись, в частности, днепрянка, покорившая Эверест - Ирина Караган и жена мера Днепра Марина Филатова.

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"Мы так давно не слышали о наших экспедициях, об открытиях и рекордах. Постоянно читаем негативные новости, страну раздирают скандалы. Я искренне счастлива за наших соотечественников, счастлива за Украину. Поздравляю от души!

Есть информация, что некоторые участники получили обморожение. Желаю скорейшего выздоровления и конечно пожелания новых побед и успехов", - написала волонтер.

В Instagram Марина Филатова сообщила об обморожении. "Восстановление займёт около полугода. Но я как всегда справлюсь! Свои планы на жизнь останавливать не собираюсь", - написала.

В прошлом году альпинист Дмитрий Семеренко покорил вторую вершину в мире Чегори - К2. Участвовал в экспедиции вместе с Ириной Галай.