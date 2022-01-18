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вторник, 18 января 2022 19:45

Украинцы покорили вершину Антарктиды – жена Филатова показала впечатляющие фото
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Участие в экспедиции приняли украинцы из ряда городов
Фото: Марина Филатова
Поднялись на высоту 5 км
Прилетели самолетом
Жена мэра Днепра Марина Филатова получила обморожение

Украинская экспедиция покорила высочайшую точку Антарктиды.

Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова во вторник, 18 января.

Участники экспедиции из Киева, Харькова, Львова, Днепра и Луганской области поднялись на высоту 5 км. Провели в палатках две недели при температуре -50° и ниже.

На вершину поднялись, в частности, днепрянка, покорившая Эверест - Ирина Караган и жена мера Днепра Марина Филатова.

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"Мы так давно не слышали о наших экспедициях, об открытиях и рекордах. Постоянно читаем негативные новости, страну раздирают скандалы. Я искренне счастлива за наших соотечественников, счастлива за Украину. Поздравляю от души!

Есть информация, что некоторые участники получили обморожение. Желаю скорейшего выздоровления и конечно пожелания новых побед и успехов", - написала волонтер.

В Instagram Марина Филатова сообщила об обморожении. "Восстановление займёт около полугода. Но я как всегда справлюсь! Свои планы на жизнь останавливать не собираюсь", - написала.

В прошлом году альпинист Дмитрий Семеренко покорил вторую вершину в мире Чегори - К2. Участвовал в экспедиции вместе с Ириной Галай.

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Дата
18
января

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