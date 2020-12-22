Украина заняла 15-ю позицию в мировом антирейтинге Covid-19

По состоянию на 22 декабря в странах Европы диагностировали 169 тысяч новых заражений Covid-19.

В частности, 6545 в Украине, сообщает Worldometers.

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В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев Covid-19 является Великобритания, Германия, Нидерланды, Италия, Швейцария, Испания и Украина.

В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 15-м месте.

Сейчас в мире диагностировано 77 миллионов случаев заражения коронавирусом, 54 миллиона больных вылечились, 1 679 511 пациента с Covid-19 умерли. Продолжают бороться с болезнью более 21 миллиона человек. 20 декабря в Украине зафиксировано 6 545 новых случаев коронавирусной болезни, 80 больных умерли, выздоровели 5 106 человек, госпитализированы – 1 766.