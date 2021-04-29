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суббота, 01 мая 2021 11:34

Украина закрывает въезд из Индии: пограничники рассказали детали

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Украина закрывает въезд из Индии: пограничники рассказали детали
В стране уже десятые сутки подряд ежедневный прирост превышает 300 тыс. Кроме того, возросла и смертность от осложнений Covid-19. Только за последние 24 часа зафиксировано 3523 смертельных случая Фото: pixabay.com

Со 2 мая правительство ввело ограничения и дополнительные условия въезда в Украину для граждан, прибывших из Республики Индия или находились на ее территории.

С 00 ч. 00 мин. 2 мая 2021 на период действия карантина принятым решением запрещается пересечение государственной границы на въезд в Украину иностранцами и лицами без гражданства, которые прибыли из Республики Индия или находились на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Исключение составляют иностранцы и лица без гражданства, постоянно или временно проживающих на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, работники иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств международных организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей, а также другие категории иностранцев и лиц без гражданства по согласованию с Министерством иностранных дел.

Кроме того, обязательной самоизоляции, обсервации подлежат граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно или временно проживающих на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, которые пересекают государственную границу на въезд в Украину и прибыли из Республики Индия или находились на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней.

Запрет на въезд связан со вспышкой коронавируса в Индии. Там за прошедшие сутки диагностировали рекорда количество новых случаев - 401 993, пишет издание The Times of India со ссылкой на правительство страны.

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В стране уже десятые сутки подряд ежедневный прирост превышает 300 тыс. Кроме того, возросла и смертность от осложнений Covid-19. Только за последние 24 часа зафиксировано 3523 смертельных случая.

Следует заметить, что от сентября 2020 до февраля 2021-му темпы распространения эпидемии в Индии снижались. Прирост опустился до минимального уровня - девяти тысяч. Впрочем, от конца февраля начался стремительный рост заболеваемости. Премьер страны Нарендру Моди заявил о "Коронавирусном шторме" в Индии.

Сейчас Индия находится на втором месте в мире по количеству выявленных случаев Covid-19: выявлено почти 19 млн больных. Страна уступает только США, где зафиксировано более 33 млн инфицированных.

Срок действия таких ограничений пока четко не определен - условием их снятия является улучшение эпидситуации в Индии.

За последние сутки в мире диагностировали более 891 тыс. новых заражений на Covid-19. Больше всего заболевших зафиксировали в Индии - свыше 386 тыс. Страна потеряла контроль над распространением коронавируса, а система здравоохранения достигла предела. Столица Индии — один из самых пострадавших городов во время второй волны заболеваемости на коронавирус. Каждый третий протестированный человек в Дели имеет положительный результат. Соцсети переполнены просьбами предоставить кислород, больничные койки или место в отделении интенсивной терапии для близких, которые немедленно нуждаются в спасении.

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мая

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