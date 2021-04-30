Назвали место Украины в европейском и мировом Covid-рейтингах

За прошедшие сутки в мире диагностировали более 891 тыс. новых заражений Covid-19. Больше всего заболевших зафиксировали в Индии, Бразилии и США. Умерли за сутки более 15,1 тыс. человек.

По ежедневному количеству летальных случаев Украина заняла 11-е место в мировом рейтинге и второе среди стран Европы, пишет сайт Worldometers.

В Индии обнаружили более 386 тыс. новых больных, в Бразилии – более 69 тыс. случаев инфицирования, а в США – более 59 тыс. Кроме того, более 37 тыс. случаев инфицирования зафиксировали в Турции, а более 26 тыс. – во Франции. Далее по количеству заболевших в рейтинге – Аргентина и Германия. По темпам распространения инфекции Украина оказалась на четвертом месте в Европе.

Всего за время пандемии в мире умерли более 3,17 млн человек. Выздоровели 128,5 тыс. человек, а болеют –19 млн.

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Медленные темпы снижения смертности от Covid-19 наблюдаются и в других странах: Польше, Венгрии, Румынии и Болгарии. По ежедневному количеству летальных случаев на минувшей неделе Украина заняла 13-е место в мировом рейтинге и пятое среди стран Европы.