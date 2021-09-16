Украина вышла на третье место в Европе по смертности от Сovid-19

За сутки в мире зафиксировали более 10,2 тыс. летальных случаев болезни. Фото: pixabay.com

В мире в течение суток 14 сентября диагностировали более 563 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего заболевших выявили в США, Великобритании и Индии.

В Европе по приросту болезни лидируют Британия, Россия и Франция, свидетельствуют данные Worldometers. Украина по количеству новых заражений находится между ЮАР и Канадой - на 22-м месте в мире. Среди стран Европы она на седьмом месте.

В США зафиксировали более 164,5 тыс. новых инфицированных за сутки в Британии – более 30,5 тыс., а в Индии – более 30 тыс. Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Турция с более чем 28 тыс. больными и Иран - более 19 тыс. случаев инфицирования.

За сутки в мире зафиксировали более 10,2 тыс. летальных случаев болезни. По смертности от Covid-19 Украина на 17-м месте в мире и на третьем в Европе.

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14 сентября в Украине обнаружили 4640 новых больных коронавирусом. Это больше всего за последние месяцы. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 325 796 человек. Умерли 54 550 пациентов, из них 93 – за последние сутки. Выздоровели 2 225 130 человек, за последние сутки – 1858.