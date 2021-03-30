Украина ввела санкции против РФ из-за приговора Навальному

Украина ввела санкции против РФ из-за отравления и ареста российского оппозиционера Алексея Навального.
Таким образом страна присоединилась к санкциям ЕС, которые ввели в начале марта 2021 года, заявил высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жосеп Боррель, пишут в пресс-службе Совета ЕС.
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Их также поддержали Северная Македония, Черногория, Албания и государства Европейской ассоциации свободной торговли - Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.
Страны обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала позиции ЕС по ограничениям против РФ.
"Европейский союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - подчеркнул Боррель.
По возвращении Навального в Россию ему заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Согласно приговору, он должен провести почти 3 года в колонии.
Санкции против российских чиновников недавно ввела Канада. В список попали директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и еще 8 граждан РФ.
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