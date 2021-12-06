Украина снова в лидерах в Европе и мире по суточной смертности от Covid-19

4 декабря в мире диагностировали более 424 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего - в Британии, Франции и Германии.
Больше всего смертей за сутки от коронавируса в России (1206), Украине (278), Мексике (251), по данным сайта Worldometers.
В частности, в Британии зафиксировали около 44 тыс., во Франции – более 42 тыс. и в Германии – почти 36 тыс. новых инфицирований.
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Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся США и Россия. Украина – на 15-м месте.
В Европе по суточному приросту болезни лидируют Британия и Франция. По суточной смертности – Россия, Украина, Греция.
За все время пандемии вылечились от коронавируса 239 757 035 человек. С начала пандемии подтверждено 5 270 933 смерти от Covid-19.
4 декабря в Украине было выявлено 6622 новых случаев коронавируса. Из них детей – 690, медработников – 68. Выздоровели 9 274 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 3 497 477 человек, летальных исходов - 88 280.
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