В Украине сократилось количество случаев Covid-19

За сутки зарегистрировали менее 7 тысяч новых заражений, 278 человек скончались. Фото: ВВС

За прошлые сутки, 4 декабря, в Украине зафиксировали 6 622 новых случаев коронавируса.

Из них детей – 690, медработников – 68. Выздоровели более 9 274 человек, сообщает Министерство охраны здоровья.

В течение суток 112 657 человек вакцинировали. Первую дозу получили 40 278, а полностью иммунизированы – 72 379.

Госпитализировали за сутки 2 926 человек, летальных исходов – 278.

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Количество новых случаев Covid-19 в регионах Украины:

Киев – 515

Винницкая – 325

Волынская – 235

Днепропетровская – 360

Донецкая – 289

Житомирская – 361

Закарпатская – 248

Запорожская – 246

Ивано-Франковская – 204

Киевская – 535

Кировоградская – 156

Луганская – 34

Львовская – 259

Николаевская – 247

Одесская – 440

Полтавская – 190

Ровенская – 163

Сумская – 285

Тернопольская – 244

Харьковская – 178

Херсонская – 150

Хмельницкая – 335

Черкасская – 300

Черновицкая – 128

Черниговская – 164

За все время пандемии в Украине заболели 3 497 477 человек, летальных исходов - 88 280.

3 декабря зафиксировали 13 206 новых случаев заболевания Covid. Умерло от коронавируса 436 человек, поправилось – 22 765 человек. Больше всего новых заболеваний зафиксировано в Киеве - 1588. Больше летальных случаев - на Днепропетровщине - 58 и Одесщине - 41.