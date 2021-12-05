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воскресенье, 05 декабря 2021 09:37

В Украине сократилось количество случаев Covid-19

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В Украине сократилось количество случаев Covid-19
За сутки зарегистрировали менее 7 тысяч новых заражений, 278 человек скончались. Фото: ВВС

За прошлые сутки, 4 декабря, в Украине зафиксировали 6 622 новых случаев коронавируса.

Из них детей – 690, медработников – 68. Выздоровели более 9 274 человек, сообщает Министерство охраны здоровья.

В течение суток 112 657 человек вакцинировали. Первую дозу получили 40 278, а полностью иммунизированы – 72 379.

Госпитализировали за сутки 2 926 человек, летальных исходов – 278.

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Количество новых случаев Covid-19 в регионах Украины:

Киев – 515
Винницкая – 325
Волынская – 235
Днепропетровская – 360
Донецкая – 289
Житомирская – 361
Закарпатская – 248
Запорожская – 246
Ивано-Франковская – 204
Киевская – 535
Кировоградская – 156
Луганская – 34
Львовская – 259
Николаевская – 247
Одесская – 440
Полтавская – 190
Ровенская – 163
Сумская – 285
Тернопольская – 244
Харьковская – 178
Херсонская – 150
Хмельницкая – 335
Черкасская – 300
Черновицкая – 128
Черниговская – 164

За все время пандемии в Украине заболели 3 497 477 человек, летальных исходов - 88 280.

3 декабря зафиксировали 13 206 новых случаев заболевания Covid. Умерло от коронавируса 436 человек, поправилось – 22 765 человек.

Больше всего новых заболеваний зафиксировано в Киеве - 1588. Больше летальных случаев - на Днепропетровщине - 58 и Одесщине - 41.

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Дата
05
декабря

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