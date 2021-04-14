"Украина - наш стратегический партнер" - Турция сделала заявление по Донбассу

Турция выступает за деэскалацию ситуации на востоке Украины. Фото: dw.com

Турция обеспокоена обострением нынешней ситуации на востоке Украины и выступает за ее мирное урегулирование на основе международного права, не признает временной оккупации Крымского полуострова, поддерживает крымских татар.

"Украина - наш стратегический партнер. Мы очень обеспокоены их будущим. Мы как государство задекларировали свою заинтересованность в их безопасности, мирной жизни, территориальной целостности. Мы заявили, что не признаем оккупации Крыма. Мы сказали, что нас очень беспокоит существование крымских татар и их будущее", - сказал министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Укринформ.

Министр обороны подчеркнул, что Турция выступает за деэскалацию ситуации на востоке Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин мстит Турции за поддержку Украины - эксперт

"Мы выступаем за снятие напряжения между Россией и Украиной, мирное урегулирование с уважением к территориальной целостности (Украины - ред.), в рамках международного права", - сказал министр обороны Турции.

Президент Владимир Зеленский 10 апреля посетил Турцию с рабочим визитом. По результатам встречи на уровне президентов, Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности оказывать всестороннее содействие для урегулирования ситуации на востоке Украины.