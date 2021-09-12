Украина должна остаться транзитером российского газа - Меркель

Ангела Меркель напомнила, что Украина должна продолжать быть транзитной страной для российского газа после 2024-го. Фото: president.gov.ua

Ангела Меркель подчеркнула, что Украина должна в дальнейшем оставаться транзитной страной для российского газа и после 2024 года, когда закончится срок действия соглашения между двумя странами о транзите.

Об этом канцлер Германии заявила после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, сообщает "Европейская правда".

"Я четко дала понять, что нам важно, чтобы Украина оставалась транзитной страной для российского газа", - говорит Меркель.

Моравецкий подчеркнул, что сохранение за Украиной и Польшей статуса стран-транзитеров российского газа в ЕС, несмотря на ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", снизит вероятность шантажа со стороны России.

"Гарантии транзита газа через территорию Украины, Польши в Западную Европу является тем элементом, который уменьшает возможность шантажа со стороны России, шантажа ценами, но, что гораздо важнее, политического шантажа", - говорит он.

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На этой неделе российский газовый монополист "Газпром" заявил о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2". Планирует начать подачу природного газа со следующего месяца. 22 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что официальный Киев направил ноту Еврокомиссии и Германии с запросом о консультации по "Северному потоку-2" после официального объявления о сделке между Германией и США. Еврокомиссия направила ответ Киеву и заявила "о готовности продолжать постоянный диалог по вопросам, связанным с энергетикой".