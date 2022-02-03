Угроза экологической катастрофы: у берегов Нигерии взорвалось судно с нефтью

У берегов Нигерии взорвалось нефтедобывающее судно FPSO Trinity Spirit.

На момент аварии на борту было 10 членов экипажа, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании Shebah Exploration & Production Co., арендующей судно.

"Судно взорвалось утром 2 февраля, но по состоянию на утро 3 февраля все еще горело. Информации о погибших пока нет. Высока вероятность экологической катастрофы", - говорится в сообщении.

Фото: businessday.ng

Компания заявила, что расследует причину взрыва. Пока неизвестно, сколько сырой нефти хранилось на Trinity Spirit. В то же время оператор судна сообщила, что Trinity Spirit может хранить более 2 млн баррелей нефти.

FPSO – это плавучая установка, которая может либо самостоятельно добывать нефть, или накапливать ее с соседних морских платформ. Она хранится там до отгрузки в нефтеналивной танкер или отправки по нефтепроводу.

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