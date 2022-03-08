Удачной охоты на окупантов: в Украину прибыл один из лучших канадских снайперов

Канадский снайпер будет воевать на стороне Украины. Фото: La Presse

В Украину приехал воевать снайпер из Канады по прозвищу "Вали". Об этом пишет издание La Presse.

Он присоединится к украинским в борьбе с российскими оккупантами.

Это снайпер 22-го Королевского полка Канады с позывным "Вали". За его плечами – война с террористами ИГИЛ в Ираке и Афганистане с 2009 по 2011 год. В 2015 году он самостоятельно отправился в Ирак для борьбы с вооруженной группировкой "Исламское государство".

"Валли" откликнулся на призыв президента Владимира Зеленского к иностранцам присоединиться к сопротивлению против российских оккупантов.

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Говорит, что окончательно решил стать на защиту Украины, увидев фото разрушенных украинских городов и обстрел мирного населения. Также повлияли и кадры с обстрелами мирного населения, которых становится все больше.

Снайпер приехал в Украину без арсенала. Говорит, что в его рюкзаке будет противогаз, маскировочный костюм, который используют снайперы, бинокль и боевая куртка, которую он использовал в Афганистане как боевое снаряжение.

Президент Владимир Зеленский заявил, что поддержать Украину в войне, которую развязал Владимир Путин, едут 20 тысяч добровольцев из разных стран мира. Большинство из них – бывшие военные с очень хорошей боевой подготовкой.