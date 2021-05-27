Учительница в Киеве сказала, что Лукашенко хороший, дочь ответила: "Забери его себе" - оппозиционер

Алена Васильева: "Ближайшие пять лет не смогу вернуться в Беларусь". Фото: Тарас ПОДОЛЯН, Gazeta.ua

Украина борется за себя и за цивилизованный мир. Белорусы пока не понимают, что российская агрессия может прийти и к ним. Об этом в интервью журналу "Країна" рассказала белорусская оппозиционерка, политэмигрантка Алена Васильева.

"Украинцы гораздо свободнее духом. Умеют выражать себя. Это чувствуется везде: в политике, в умении быть собой. Я знаю белорусов, которые близки вам по духу. Украинцы - нация, а белорусы - пока белорусский народ.

Надо, чтобы "ваты" поменьше было. Все остальное решается. Здесь тоже серьезно работает российская пропаганда. Есть сторонники Лукашенко. В Киеве дочери Маши не повезло в школе. Ребенок пришел домой взволнованный. Учительница ее спросила: почему вы уехали из Беларуси? Ребенок ответил, что бежали от Лукашенко. Учительница сказала - он хороший, а Маша ответила: "Забери его себе". Ребенок в первом классе. Пришлось поменять преподавательницу.

Украинцы не осознают своего счастья. У них есть избирательные процессы. Люди говорят, что думают. У меня есть друг - "атовець" из Львова. Первые месяцы говорила с ним по телефону с нового номера. Он что-то спрашивает, а я молчу. Тогда он напоминал, что я уже в Украине и могу говорить свободно. Понимала, что во мне сидит страх. Долгое время еще не могла себя переделать", - сказала она.

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Путинское лобби в странах Евросоюза очень сильное. Хочется мечтать о вступлении наших стран в ЕС, добавляет оппозиционерка.

"Ближайшие пять лет не смогу вернуться в Беларусь. Восьмилетняя дочь пошла в украинскую школу. И уже отлично читает на украинском. Вскоре сама выучу и начну говорить. Это должен делать человек, который живет в Украине.

Какие изменения произойдут в Белорусси - никто не знает. Не верю пока в оптимистичные прогнозы. Нельзя строить демократию в тюремной камере ", - подытожила Васильева.

Полное интервью с Аленой Васильевой читайте в журнале "Країна"

Вступило в силу решение Гроденськои облсовета о сборе на автомобильные поездки через границу. Водители, которые выезжают из Беларуси через пункты пропуска в Гродненской области, теперь обязаны уплатить сбор за пересечение границы, передает TUT.BY. Стоимость путешествия на автомобиле теперь составит 9 евро.