Выезд из Беларуси перестал быть бесплатным

 
Ексклюзивы
1/5
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Просмотров: 2178
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 612
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Просмотров: 1089
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 666
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Просмотров: 432
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2214
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
Просмотров: 603
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3717
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 972
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
4 Просмотров: 378
Фото
Все фото
3
6
5
6
4
Пьют ежедневно: 102-летние близняшки поделились секретом долголетия
Пьют ежедневно: 102-летние близняшки поделились секретом долголетия
Экс-солистка &quot;Тату&quot; подалась в депутаты Госдумы РФ
Экс-солистка "Тату" подалась в депутаты Госдумы РФ
ФБР проводит обыски у экс-адвоката Трампа в рамках дела об Украине
ФБР проводит обыски у экс-адвоката Трампа в рамках дела об Украине
В Беларуси массово жгли портреты Путина
В Беларуси массово жгли портреты Путина
&quot;Погребальные костры горят круглосуточно&quot; - в Индии за три дня миллион инфицированных
"Погребальные костры горят круглосуточно" - в Индии за три дня миллион инфицированных
Видео
Все видео
Вначале зрители аплодировали. Полиция сорвала премьеру спектакля "Соседи"
Вначале зрители аплодировали. Полиция сорвала премьеру спектакля "Соседи"
Корабль Маска вернул астронавтов на Землю: как это было
Корабль Маска вернул астронавтов на Землю: как это было
Мощная гроза убила 11 человек
Мощная гроза убила 11 человек
Российские пранкеры обманули "слуг народа", делая вид членов штаба Навального
Российские пранкеры обманули "слуг народа", делая вид членов штаба Навального
Пара поженилась в костюмах защиты
Пара поженилась в костюмах защиты
Интервью
1/5
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 612
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 666
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 423
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2214
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3717
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
03 мая 2021
Просмотров: 252
Дивна традиція
– У родичів жінки є дивна традиція – домашніх тварин називають іменами політиків, які їх розчарували, – розповідає Андрій. Із ...
понедельник, 03 мая 2021 22:31

Выезд из Беларуси перестал быть бесплатным

  Комментировать
Выезд из Беларуси перестал быть бесплатным
Водители будут платить за выезд из Беларуси. Фото: Белсат

Вступило в силу решение Гродненского облсовета о сборе на автомобильные поездки через границу.

Водители, покидающие Беларусь через пункты пропуска в Гродненской области, теперь обязаны оплатить сбор за пересечение границы, передает TUT.BY.

Стоимость путешествия на автомобиле теперь составит 9 евро.

Плательщиками сбора признаются водители транспортных средств, принадлежащих организациям или физическим лицам, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей. От его оплаты освобождаются водители, которые едут на похороны членов семьи и близких родственников или на лечение в санаторно-курортные учреждения. Исключение действует также для обладателей вида на жительство в другой стране, ветеранов Второй мировой, воевавших на стороне Советского союза, людей с инвалидностью I и II групп и сопровождающих их лиц, участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Белорусская оппозиция объявила о новой акции протеста

Гродненская область, граничащая с Польшей и Литвой, – пока единственная в стране, где воспользовались нормой обновленного Налогового кодекса, которая позволяет вводить такие сборы решением областных советов. Их сумма должна быть не выше трех базовых величин, то есть 87 белорусских рублей (около 28 евро). Налог не распространяется на машины, следующие в Россию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Выезд из Беларуси перестал быть бесплатным». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
мая

Конфеты к пиву и со вкусом нефти: кто был первыми кондитерами

Открыли первый конный трамвай

Самое читаемое
В бикини и эротическом белье: сексапильная рестлерша показала фото с медового месяца
В бикини и эротическом белье: сексапильная рестлерша показала фото с медового месяца
10
 Просмотров: 22222
Даша Астафьева показала пышную грудь в откровенном бюстгальтере
Даша Астафьева показала пышную грудь в откровенном бюстгальтере Просмотров: 14230
Принцессе Шарлотте шесть лет - чем она живет и какое будущее ее ждет
Принцессе Шарлотте шесть лет - чем она живет и какое будущее ее ждет
 Просмотров: 6228
Врала об оргазме: Alyona Alyona рассказала о первом сексе и партнере
Врала об оргазме: Alyona Alyona рассказала о первом сексе и партнере Просмотров: 5526
&quot;Не того цвета&quot;: женщину оштрафовали за бело-красные носки
"Не того цвета": женщину оштрафовали за бело-красные носки Просмотров: 5391
Мир
Крупнейшие банки Европы собираются создать конкурента Visa и Mastercard
Крупнейшие банки Европы собираются создать конкурента Visa и Mastercard
Россия готовится к возможному отключению от SWIFT
Россия готовится к возможному отключению от SWIFT Просмотров: 756
Октоберфест снова отменили из-за пандемии
Октоберфест снова отменили из-за пандемии Просмотров: 144
Новый глава NASA принял присягу
Новый глава NASA принял присягу Просмотров: 99
Россия нацеливается на страны с коррупцией и слабой экономикой - разведка США
Россия нацеливается на страны с коррупцией и слабой экономикой - разведка США Просмотров: 414
Больше всего комментируют
5
Боррель назвал санкции России против политиков ЕС неприемлемыми
4
Ликвидировали террориста №1
3
Вернутся с трембитой: супруги Зеленские отдыхают на Прикарпатье
3
Чауса по указанию ОПУ в ближайшие дни задержат на границе, делая вид, что никакого вывоза в Украину не было - Арьев
2
"Говорите: венгры - наши друзья" - скандальный Тищенко устроил "шоу" на таможне
Голосов: 684
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть