Выезд из Беларуси перестал быть бесплатным

Водители будут платить за выезд из Беларуси. Фото: Белсат

Вступило в силу решение Гродненского облсовета о сборе на автомобильные поездки через границу.

Водители, покидающие Беларусь через пункты пропуска в Гродненской области, теперь обязаны оплатить сбор за пересечение границы, передает TUT.BY.

Стоимость путешествия на автомобиле теперь составит 9 евро.

Плательщиками сбора признаются водители транспортных средств, принадлежащих организациям или физическим лицам, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей. От его оплаты освобождаются водители, которые едут на похороны членов семьи и близких родственников или на лечение в санаторно-курортные учреждения. Исключение действует также для обладателей вида на жительство в другой стране, ветеранов Второй мировой, воевавших на стороне Советского союза, людей с инвалидностью I и II групп и сопровождающих их лиц, участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.

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Гродненская область, граничащая с Польшей и Литвой, – пока единственная в стране, где воспользовались нормой обновленного Налогового кодекса, которая позволяет вводить такие сборы решением областных советов. Их сумма должна быть не выше трех базовых величин, то есть 87 белорусских рублей (около 28 евро). Налог не распространяется на машины, следующие в Россию.