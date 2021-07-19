Учительница соблазнила ученика и избежала тюрьмы: как это произошло

22-летняя учительница занялась сексом с учеником и избежала тюрьмы. Фото: Harrison County Sheriff's Office

В американском штате Огайо учительница физкультуры 22-летняя Корисса Маккалистер соблазнила 15-летнего ученика и избежала тюрьмы.

Об этом сообщило издание WKBN-TV.

Учительница везла ученика с соревнований по легкой атлетике, которые прошли в другом городе. По дороге домой она остановила автомобиль и занялась сексом с учеником.

Подросток рассказал об инциденте матери. Та пошла в администрацию школы. Обвинения в сексуальном насилии над ребенком были предъявлены педагогу в апреле 2021 года. Маккалистер признала себя виновной в рамках досудебного соглашения.

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Женщину приговорили к двум годам испытательного срока и к 80 ч. общественных работ. Если Маккалистер нарушит испытательный срок, то отправится за решетку на два с половиной года. Также женщине запретили контактировать с несовершеннолетними и внесли в базу сексуальных преступников.

"В данном случае суровое наказание необходимо. Ваша должность предусматривала доверие учеников и ответственность за них. Вы пренебрегли и тем, и другим. Однако, насколько я понимаю, вы талантливый человек и вам всего 22 года. Так что, уверен, вы сможете оставить эту позорную страницу жизни позади", - прокомментировал судья округа Гаррисон Томас Шон Харви.

В штате Алабама учительница старших классов 44-летняя Лесси Гиллеспи занималась сексом с двумя учениками. После того, как ее уличили, она покончила с собой.