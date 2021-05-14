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четверг, 20 мая 2021 08:00

Ученый впервые описал ВИЧ/СПИД

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Ученый впервые описал ВИЧ/СПИД
Вирусолог Люк Монтанье, впервые описал ВИЧ/СПИД / Getty Images

20 мая 1983-го в журнале Science французский вирусолог Люк Монтанье опубликовал статью о выделении из лимфатических узлов человека ретровируса, который впоследствии получил название "Вирус иммунодефицита человека" или ВИЧ. В качестве гипотезы высказал мнение, что он может быть причиной "Синдрома приобретенного иммунодефицита" - СПИДа.

Первые сообщения о необычных заболевания появились 5 июня 1981-го, когда американский "Центр по контролю и профилактике болезней" сообщил о 5 случаев пневмоцистной пневмонии и 28 случаев заболевания саркомой Капоши, особенностью которых было то, что болезни имели общие симптомы, развивались быстрее, чем обычно, и поражали специфический контингент - геев-гаитян, которые употребляли героин и были больны гемофилией.

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В течение 1981-1982 годов похожие заболевания обнаружили у людей другого социального и национального происхождения. В 1982-м для их характеристики ввели специальный термин - СПИД, классифицированный как болезнь. В 1983-м группа биологов под руководством французского вирусолога Люка Монтанье в Институте Пастера в Париже выделили из лимфатических узлов больного вирус ВИЧ, который приводит к гибели лимфоцитов. В 1984-м вирус несколько иной модификации ВИЧ обнаружили также американские биологи под руководством доктора Роберта Галло. Тогда же установили, что ВИЧ вызывает инфекцию, последней стадией которой является СПИД, и установлены основные пути ее распространения.

Как считается, ВИЧ возник в африканских обезьян и был передан человеку в конце XIX - начале XX века. Его носителями стали люди, которые занимались охотой и заготовкой мяса в Камеруне, Сенегале и Конго. ВИЧ, характерный для обезьян, быстро подавляет иммунную систему человека. Со значительным ростом городов в Африке в первой трети ХХ века ВИЧ получил распространение и за пределами ее тропической части.

В 1959-м датируют первый задокументированный случай ВИЧ-инфекции в организме человека, в 1966-м его появление на Гаити, в 1969-м - в США. В СССР первый ВИЧ-инфицированный выявлен в 1985 году. Это был иностранец. Через 2 года ВИЧ/СПИД обнаружили у гражданина СССР.

Не создано эффективной вакцины против ВИЧ и распространение ВИЧ-инфекции приобрело пандемического характера. Лечение ВИЧ/СПИДа обычно включает использование нескольких антиретровирусных препаратов.

В 2019 году около 38 млн людей в мире жили с ВИЧ, и за этот год умерло 690 тыс. Примерно 20,6 млн из них живут в восточной и южной Африке. С момента обнаружения СПИДа в 2018 году болезнь унесла жизни 35 млн человек в мире.

В Восточной Европе Россия и Украина являются лидерами по темпам распространения эпидемии. В начале 2018 года в Украине жило 244 тыс. ВИЧ-положительных. Каждый сотый украинец в возрасте от 15 до 49 лет инфицирован ВИЧ. Это является одним из самых высоких показателей в Европе. ВИЧ-инфекция в Украине распространяется преимущественно половым путем. В течение 2018-го в стране ежедневно регистрировали 50 случаев заболевания ВИЧ-инфекцией, 24 заболевания СПИДом и 9 смертей от болезней, обусловленных СПИДом.

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Дата
20
мая

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Ученый впервые описал ВИЧ/СПИД

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