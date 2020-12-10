Ученые выяснили, как долго продолжается действие прививки от Covid-19

Ученые проанализировали кровь вакцинированных людей. Фото: iStock

Американские ученые проанализировали образцы крови людей после введения вакцины от коронавируса и пришли к выводу, что способность антител бороться с вирусом сохраняется около 4 месяцев.

Об этом сообщает Nature.

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Исследования показали, что пик количества антител против Sars-Cov-2 наступил через 1-2 недели после 2-й инъекции вакцины. После этого их уровень уменьшался течение 2,5 месяцев.

"Хотя корреляты защиты от заражения SARS-CoV-2 у людей не установлены, эти результаты показывают, что несмотря на ожидаемое незначительное сокращение титров сдерживающих и нейтрализующих антител, вакцина от Moderna имеет потенциал обеспечения длительного гуморального иммунитета", - говорится в результатах исследования.

Пациенты-мужчины с коронавирусом имеют больший риск попасть в отделение интенсивной терапии и умереть, чем пациенты-женщины. Таковы данные исследования международной команды ученых.