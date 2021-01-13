Ученые создали робота для пожилых людей

Во Франции создали робота для помощи пожилым людям в быту.
Робот умеет поддерживать разговор, выводит на экран звонки по видеосвязи или игры, составляет план квартиры и делает необходимые напоминания. Об этом сообщает ТСН.
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Благодаря искусственному интеллекту, робот адаптируется к привычкам хозяина. Если человеку станет плохо, робот может вызвать чрезвычайные службы.
Цена робота составляет около $ 6 тыс.
В Samsung начали работу над разработкой работа, который потенциально сможет помогать в домашних делах. Работа назвали Bot Handy. Его "научат", как убирать в квартире, накрывать на стол и даже как правильно подавать и разливать вино.
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