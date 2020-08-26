Ученые нашли самый сильный укус, зафиксированный среди животных

Рисунок: как гигантский древний кайман кусает наземного ленивца/CNN

В долине перуанской реки Напо ученые нашли на лапе гигантского наземного ленивца следы укуса крокодилообразного каймана пурусзавра. Столкновение между зверьми произошло 13 млн лет назад. Это самый сильный укус из когда-либо зафиксированных наукой в мире животных.

Рептилия оставила на ноге млекопитающего 46 следов от зубов, раздробив даже большие кости.

"Сила укуса была 7 тонн - вчетверо сильнее, чем прежде зафиксировано в животном мире", - говорит исследователь Родольфо Салас-Гисмонда.

Сильнее всего в современном мире кусает крокодил гребнистый - с силой 1,6 тонны. Этого достаточно, чтобы разорвать на куски взрослого льва. Об этом пишет CNN.

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"Большая берцовая кость ленивца, найденная в перуанской Амазонии, - первая кость настолько древнего млекопитающего со следами укуса крокодила. Она имеет большое значение для понимания отношений в древних экосистемах. Чрезвычайная фотография пищевого поведения крупного неморского хищника со времени вымирания нелетающих динозавров. Мы нашли тысячи костей в долине Амазонки, однако это первая со следами укуса", - говорит Салас-Гисмонда.

Через густые заросли и проливные дожди исследовать долину Амазонки сложно. Однако там много окаменевших останков. "Окно" открывается на месяц в течение года.

Озера и болота Амазонии были идеальной средой обитания крокодилов и кайманов 20-11 млн. лет назад. Гигантские кайманы пурусзавры достигали в длину 10-15 м и весили до 7 тонн. Ели от 20-60 кг пищи в день.