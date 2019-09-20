Ученые напуганы: взрыв на Юпитере изменит Солнечную систему

Ученые нашли на Юпитере вулкан, который скоро должен взорваться. Фото: 3dnews.ru

Вулкан Локи на Юпитере должна взорваться в сентябре 2019 года.

Это повлечет изменения во всей Солнечной системе, пишет apostrophe.ua.

Ученые из планетологичного института США анализировали вулкан с 1988 по 2000 год. С 2001 года он перестал извергаться до 2013 года.

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Обнаружили, что вулкан начал извергаться чаще. Ранее цикл составлял 540 дней. Сейчас - 230.

Локи - это вулкан диаметром около 200 км.

24 августа 79 н. е. во время извержения вулкана Везувия погибли населения трех городов - Помпеи, Геркуланум и Стабии и все виллы рядом.