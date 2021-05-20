Ученые ищут добровольцев для нового исследования вакцины от коронавируса

В Великобритании проведут исследования касательно третьей дозы вакцины от коронавируса. Фото: Reuters

В Великобритании ищут граждан-добровольцев, которые могут принять участие в исследовании влияния третьей дозы вакцины от коронавируса на организм.

Об этом сообщил BBC.

Все одобренные в Великобритании вакцины протестируют на людях трудоспособного возраста, а также на тех, кто старше 75 лет. В результате будут собраны данные о побочных эффектах и иммунных реакциях.

Так ученые смогут понять, нужно ли вакцинировать повторно некоторых людей осенью.

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С начала программы вакцинации в Великобритании обе прививки получили более 20 млн человек, однако до сих пор не понятно, как долго сохраняется защита.

Исследование начнется в июне. В нем примут участие 3 тыс. добровольцев разного возраста, которые получили первую дозу вакцины в декабре или январе этого года.

"Может оказаться, что некоторым возрастным группам не нужна ревакцинация, а другим нужна. Наша цель - выяснить, нужно ли проводить ревакцинацию, и какую вакцину при этом использовать", - прокомментировал профессор Сол Фост из Университета Саутгемптона.

По данным национальной комиссии здравоохранения, в Китае введено более 436 млн доз вакцины против Covid-19. Это больше, чем в США, Великобритании и Германии вместе взятых.