Убийство в Берлине: в Германии призывают принять меры против России

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отметила необходимость новых мер в отношении России. Фото: Politeka

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала принять новые меры против России из-за убийства грузина Зелимхана Хангошвили в Берлине.

Крамп-Карренбауэр отметила, что РФ должна присоединиться к расследованию резонансного преступления, передает DPA.

"Федеральное правительство должно будет обсудить и принять решение о дальнейших реакциях. Российская сторона должна наконец внести свой вклад в расследование этого преступления", - сказала она.

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Министр обороны добавила, что убийство ухудшает отношения между Германией и Россией.

Гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили застрелили в центре Берлина 23 августа этого года. Он был сотрудником антитеррористического подразделения грузинского МВД и помогал бороться против расширения российского влияния в регионе. Вероятного убийцу задержали в тот же день благодаря свидетелям. Им оказался человек с российским паспортом на имя Вадима Соколова. Россия отказывается участвовать в расследовании, хотя есть достаточно доказательств, свидетельствующих о том, что убийство было совершено или по заказу государственных органов или властей Чеченской республики как части РФ. В связи с этим из Германии уже выслали двух российских дипломатов.