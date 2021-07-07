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среда, 07 июля 2021 23:12

Убийство президента Гаити: в стране ввели военное положение

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Убийство президента Гаити: в стране ввели военное положение
В Гаити ввели военное положение. Фото: slovoidiloua

В Гаити после убийства президента страны Жовенеля Моиза объявили военное положение.

Нападение на резиденцию президента, по предварительным данным, совершил "вооруженный отряд", который состоит из иностранцев. Об этом сообщил временный глава правительства Гаити - Клод Жозеф по итогам экстренного заседания, передает Diario Libre.

Чтобы обеспечить поимку преступников, в стране ввели "осадное положение" сроком на 15 дней. На этот же срок объявлен национальный траур в связи с убийством президента Моиза. В течение этих 15 дней будут приспущены государственные флаги, будут закрытыми дискотеки и другие подобные заведения. Радиостанции и телевидение призывают составлять программу передач и музыки с учетом ситуации.

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Также власти страны опровергла информацию о смерти первой леди страны из-за ранения, полученные во время нападения. Ее в критическом состоянии эвакуировали в один из госпиталей Майами.

7 июля неизвестные застрелили президента Гаити Жовенеля Моиза. С 7 февраля 2017 года убитый Моиз был президентом Гаити. Пока страной будет руководить временный премьер-министр Клод Жозеф.

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