Показали кадры с предполагаемыми убийцами президента Гаити

В сети появилось видео с предполагаемыми убийцами президента Гаити Жовенеля Моиза и его жены Мартин Моиз.
Кадры опубликовали в Twitter.
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Видео сняли в первые минуты после нападения на имение лидера Гаити. Очевидцы уверены, что именно эти вооруженные люди причастны к убийству президента.
Точной информации о том, кто стоит за нападением на Моиза, нет. Временный премьер-министр Клод Жозеф сообщил, что убийцы говорили на испанском.
Нападавшие заявили, будто они "агенты Управления по борьбе с наркотиками", утверждают очевидцы.
🚨Asesinan al presidente de #Haití #JovenelMoise🚨@teleSURtv pic.twitter.com/2OjGarijGw— En Clave Mediática (@EnMediatica) July 7, 2021
7 июля неизвестные застрелили президента Гаити Жовенеля Моиза. Был главой государства с 7 февраля 2017 года. Пока страной будет руководить временный премьер-министр Клод Жозеф.
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