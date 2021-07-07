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среда, 07 июля 2021 17:31

Показали кадры с предполагаемыми убийцами президента Гаити

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Показали кадры с предполагаемыми убийцами президента Гаити
Показали кадры с возможными убийцами президента Гаити Жовенеля Моиза. Фото: Reuters

В сети появилось видео с предполагаемыми убийцами президента Гаити Жовенеля Моиза и его жены Мартин Моиз.

Кадры опубликовали в Twitter.

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Видео сняли в первые минуты после нападения на имение лидера Гаити. Очевидцы уверены, что именно эти вооруженные люди причастны к убийству президента.

Точной информации о том, кто стоит за нападением на Моиза, нет. Временный премьер-министр Клод Жозеф сообщил, что убийцы говорили на испанском.

Нападавшие заявили, будто они "агенты Управления по борьбе с наркотиками", утверждают очевидцы.

7 июля неизвестные застрелили президента Гаити Жовенеля Моиза. Был главой государства с 7 февраля 2017 года. Пока страной будет руководить временный премьер-министр Клод Жозеф.

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Дата
07
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